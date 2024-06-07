رياض محرز يصف بيب جوارديولا بـ"المجنون" .. تفاصيل مكالمة الثانية فجرًا الغريبة

ماذا حدث بين محرز وجوارديولا؟..

كشف الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن "موقف غريب" من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

محرز تدرب تحت يد جوارديولا، في الفترة من 2018 إلى 2023، محققًا العديد من الإنجازات الكبرى؛ أبرزها الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد وأبطال أوروبا"، في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى الأهلي.

ونقل موقع "fennecfootball"، مساء اليوم الجمعة، عن النجم التركي ميريح ديميرال، قلب دفاع النادي الأهلي؛ قوله: "محرز أخبرني أن جوارديولا، شخص مجنون".

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وحسب ما رواه محرز لصديقه ديميرال، وتحدث عنه الأخير؛ قام المدير الفني الإسباني، بالاتصال بالساحر الجزائري - الذي كان وقتها لاعبًا في السيتزنس -، الساعة الثانية من فجر أحد الأيام.

وشدد رياض محرز، على أن مكالمة بيب جوارديولا، في الساعة الثانية فجرًا؛ كانت من أجل أن يشرح له بعض "الأخطاء التكتيكية"، في إحدى المباريات، والتي لا يريد أن تتكرر مستقبلًا.

ووصف رياض، مدربه الإسباني السابق بيب جوارديولا بـ"الشخص المختلف"؛ في إشارة إلى اهتمامه بأدق التفاصيل التكتيكية، مع اللاعبين.

جدير بالذكر أن جوارديولا صرح في وقتٍ سابق، بأنه حاول إقناع محرز، بالبقاء في صفوف مانشستر سيتي، وعدم الانتقال إلى الفريق الأهلاوي؛ إلا أن اللاعب أصر على الرحيل.