رياض محرز يتحدى زميله في الأهلي .. "سنرى من سيتفوق بالنهاية"

تصريحات رياض محرز في المؤتمر الصحفي

SHAHID

أعلن النجم الجزائري رياض محرز، مساء اليوم الإثنين، "تحديه" لأحد زملائه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محرز يستعد للمشاركة مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في المباراة الدولية الودية أمام السنغال، والمقرر لها في الساعة العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وعن ذلك يقول محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في السنغال.. أنا سعيد بخوض هذا اللقاء، ضد منتخب جيد جدًا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورد الساحر الجزائري، على درجة الحرارة المرتفعة في السنغال؛ بقوله: "سأكون جاهزًا 100%.. لقد أصبحت معتادًا على مثل هذا الطقس؛ بعد انتقالي إلى المملكة العربية السعودية".

وأكد رياض محرز، على أن مواجهة السنغال، ستكون خاصة بالنسبة له؛ حيث سيضرب موعدًا مع زميله في الأهلي، الحارس إدوارد ميندي، الذي يتشرف باللعب معه في فريقٍ واحد.

واختتم محرز تصريحاته في المؤتمر الذي نقلته صحيفة "lagazettedufennec"، متحديًا زميله: "ميندي يعرفني جيدًا، وأنا أيضًا أعرفه.. سنرى من سيتفوق وسيكون في المقدمة غدًا".

جدير بالذكر أن محرز انضم إلى الأهلي، في الصيف الحالي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما انتقل ميندي من العملاق اللندني تشيلسي إلى قلعة الراقي.

SHAHID