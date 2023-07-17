رياض محرز وبرناردو سيلفا .. مانشستر سيتي يُوافق على بيع أحدهما ويتمسك بالآخر

الأهلي والهلال يستهدفان نجمي بطل الثلاثية

يترقب الأهلي والهلال موقف مانشستر سيتي من عرضيهما لضم رياض محرز وبرناردو سيلفا على الترتيب، وإن كان الزعيم ليس وحيدًا في سباق ضم النجم البرتغالي، بل يُزاحمه برشلونة وباريس سان جيرمان.

الأهلي نجح منذ أسابيع في التوصل لاتفاق مع محرز حول البنود الشخصية لعقده مع النادي، لكنه يُواجه صعوبات بالغة في إقناع السيتي وخاصة المدرب بيب جوارديولا بالتخلي عن جناحه الجزائري.

موقع "ذا أتلتيك" زف الخبر السعيد للأهلاوية بالإشارة إلى أن السيتي وافق أخيرًا على بيع محرز للفريق السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن إدارة النادي بدأت بالفعل البحث عن جناح بديل، وموضحًا أن اللاعب سيُوقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات مقابل حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني.

الخبر السلبي كان من نصيب الهلال، إذ أكد الموقع الشهير عبر الصحفي سام لي أن السيتي مازال يُحاول إقناع سيلفا بالاستمرار مع الفريق الموسم القادم، لصعوبة تعويض رحيله خاصة بعد انتقال إلكاي جوندوان إلى برشلونة.

ذا أتلتيك أفاد أن السيتي يرى أن سعر سيلفا يجب ألا يقل عن المبلغ الذي دفعه آرسنال لضم ديكلان رايس والبالغ 100 مليون جنيه إسترليني بجانب 5 ملايين مكافآت مرتبطة بالأداء، مشيرًا إلى أن حتى هذا المبلغ غير كافٍ لإقناع النادي بالتخلي عن نجمه البرتغالي.