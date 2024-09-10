"هروب وتصرف غير مفهوم من رياض محرز" .. نجم الأهلي تحت المقصلة الجزائرية مجددًا

ماذا فعل رياض محرز؟!..

يبدو أن الأزمات أصبحت تلاحقت الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع منتخب بلاده، في الفترة الأخيرة.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، واجه تشكيكات خطيرة بـ"التهرب" من منتخب الجزائر الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد غيابه عن المعسكرات الماضية، التي أعقبت بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

لكن.. نجم الفريق الأهلاوي عاد أخيرًا إلى منتخب "محاربي الصحراء"، وذلك في فترة التوقف الدولي الحالية؛ حيث شارك في مواجهة غينيا الإستوائية، مساء يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".

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وتعرض رياض محرز لـ"الإصابة" في هذه المباراة؛ ليغيب عن مواجهة منتخب الجزائر أمام نظيره ليبيريا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

وفي هذا السياق.. كشف موقع "fennecfootball" الجزائري، الناطق باللغة الفرنسية، عن أن محرز يواجه اتهامات بـ"إدعاء الإصابة"؛ من أجل التهرب من المشاركة في مباراة ليبيريا.

الموقع أشار مساء اليوم الثلاثاء، إلى نشر محرز أيضًا - وبالتزامن مع هذه الاتهامات - "قصة" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، يدعم فيها نجوم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم.

وأوضح أن رياض محرز سرعان ما قام بـ"إزالة" هذه القصة من حسابه الرسمي، وهو ما زاد التكهنات بشأن نوايا اللاعب الحقيقية؛ على حسب تعبير الموقع الجزائري.

ونقل الموقع عن من اسماهم ببعض المراقبين، أن "إزالة" محرز لهذه القصة من حسابه الرسمي؛ ربما يكون رد فعل من اللاعب، على الهجوم الذي تعرض له من الجماهير، في التعليقات.

وحذر الموقع من أن هذه الواقعة الجديدة، ستؤثر على صورة محرز خلال الفترة القادمة، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى "تفكك" غرفة ملابس المنتخب الجزائري، والتأثير على تركيز اللاعبين.