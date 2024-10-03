فيديو | "رياض محرز ساحر العرب" .. مانشستر سيتي يغازل نجم الأهلي وسط حملة الانتقادات العنيفة ضده

محرز كتب المجد في الملاعب الأوروبية بـ"قميص السيتزنس"..

مهما مرت الأيام.. لا يُمكن للعملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، أن ينسى نجمه الجزائري رياض محرز، الذي رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2023، منتقلًا إلى النادي الأهلي السعودي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، سجل 78 هدفًا وصنع 56 آخرين، خلال 236 مباراة رسمية مع مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات؛ وذلك في الفترة من 2018 إلى 2023.

وفي هذا السياق.. نشر الحساب الرسمي "العربي" لنادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، فيديو لهدف سجله النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، في شباك فولهام، في الموسم قبل الماضي 2022-2023.

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وجاء هدف ألفاريز - الذي انتقل إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صيف العام الحالي - في فولهام، بعد تمريرة حاسمة من محرز؛ حيث استقبل الكرة قبل أن يراوغ ثم يسددها صاروخية، داخل الشباك.

وعلق العملاق الإنجليزي على لقطة الهدف؛ قائلًا: "تمريرة حاسمة من (ساحر العرب) رياض محرز، وإنهاء ولا أروع من (العنكبوت) ألفاريز، في مرمى فولهام".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتذكر فيها مانشستر سيتي "محرز"؛ حيث دائمًا ما ينشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للاعب بقميص السماوي، إلى جانب قيام النادي الإنجليزي في وقتٍ سابق، بتشبيه "صفقته الجديدة" البرازيلي سافينيو، بالساحر الجزائري.

جدير بالذكر أن رسالة مانشستر سيتي عن محرز؛ تأتي في وقت يتعرض فيه اللاعب لحملة انتقادات عنيفة، سواء من الجماهير الجزائرية وعشاق النادي الأهلي، أو الإعلاميين واللاعبين السابقين؛ بسبب تراجع مستواه الكبير، في الفترة الماضية.