علي الحبسي: هذا ما يحتاجه رياض محرز ليُخرج أفضل ما لديه مع الأهلي

النجم الجزائري تألق أمام الوصل مساء أمس

حظي رياض محرز نجم الأهلي بإشادة الجميع بعد تألقه خلال مباراة الأمس في دوري أبطال آسيا النخبة أمام الوصل الإماراتي، وقد وصف حارس المرمى العماني السابق، علي الحبسي، الحل السحري للحفاظ على هذا المستوى من النجم الجزائري.

نجم مانشستر سيتي السابق قاد الأهلي لهزيمة الوصل بهدفين نظيفين بإحراز هدف وصناعة الآخر، وقد كانت ردود الفعل على أدائه إيجابية للغاية بعد فترة من الانتقادات الشديدة من الجمهور الأهلاوي.

خالد الشنيف مقدم برنامج "دورينا غير" أبدى إعجابه الشديد بترويض محرز للكرة في الهدف الأول، ليُشاركه أحمد عطيف الرأي ويُضيف "أنا أحب محرز، هو لاعب صاحب جودة ممتازة وأحد الأفضل في العالم بشأن ترويض الكرة".

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تابع "ما يعيبه مع الأهلي الوزن الزائد وقلة الرغبة والشخصية، لقد شاهد الدوري والتنافسية العالية به وعليه أن يُقدم ما يُوازي ذلك، كما كان يفعل في ليستر سيتي ومانشستر سيتي"، وهنا تدخل الحبسي وقال "ما يحتاجه محرز هو مدرب بشخصية قوية، مدرب صاحب شخصية قوية سيُخرج كل ما لدى محرز".

يُشار إلى أن ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي يعيش فترة من الغموض بشأن مستقبله، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بإقالته فيما تُصر الإدارة في الأهلي على تجديد الثقة به عقب كل إخفاق.