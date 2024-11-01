"مستواه ضعيف" .. أسطورة آرسنال ينتقد رياض محرز ويوجه له نصيحة

رياض محرز قدم مستوى متواضع ضد الاتحاد في ديربي الرياض

وجه الفرنسي روبيرت بيريز أسطورة آرسنال الإنجليزي، انتقادات إلى النجم الجزائري رياض محرز، بسبب مستواه خلال الفترة الماضية مع فريقه الأهلي.

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وخسر الأهلي بقيادة محرز أمام الاتحاد بهدف دون رد في ديربي الرياض مساء أمس الخميس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال بيريز خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "رياض محرز لم يعد مثل السابق، ومستواه لم يرتقِ لمستوى الأجانب الحاليين في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى أنه اكتسب بعض الوزن الزائد وأصبح مستواه ضعيفًا".

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وأضاف: "رياض لم يعد اللاعب المتفجر الذي يذهب إلى اللاعبين، بالإضافة إلى أنه يقوم بعدد قليل من المراوغات، ووزنه الزائد يتسبب في افتقاده السرعة مما يؤثر على مستواه".

وواصل: "رياض محرز كان يصنع الفارق مع مانشستر سيتي، ولكن وضعه مختلف مع الأهلي، وهذا الأمر لا يحدث حاليًا، فهو لا يستطيع المراوغة مثلما كان يفعل في إنجلترا".

واختتم بيريز تصريحاته موجهًا نصيحة إلى محرز؛ حيث قال: "عليه أن يحافظ على جسمه ويقلل وزنه حتى يستطيع استعادة سرعته ومستواه المعهود".