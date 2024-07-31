رياض محرز يقود حملة لدعم الملاكمة الجزائرية "المتحولة جنسيًا" أمام الهجوم الإيطالي

مطالب باستبعاد الجزائرية إيمان خليف من أولمبياد باريس، ونجوم الكرة يهبون للدفاع عنها..

قاد النجم رياض محرز، قائد منتحب الجزائر لكرة القدم، حملة ضخمة يشارك فيها جميع الرياضيين في بلاده للدفاع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف "المتحولة جنسيًا"، بعد تعرضها لهجوم من وسائل إعلام أجنبية.

وشن المسؤولون ووسائل الإعلام في إيطاليا، هجومًا على الملاكمة الجزائرية، مشككة في استيفائها معايير الأهلية الجنسية، خصوصًا بعد إقصائها من بطولة العالم للملاكمة للسيدات التي أقيمت العام الماضي في الهند لعدم استيفائها الشرط ذاته.

ومن المنتظر، أن تواجه الملاكمة الجزائرية إيمان، غدًا الخميس، نظيرتها الإيطالية أنجلينا كاريني في منافسات وزن 66 كيلوجرامًا بدور الـ16 من دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر رياض محرز؛ لاعب الأهلي السعودي، صورة لها عبر "ستوري" بحسابه على "إنستجرام"، معلقًا: "نحن جميعًا ندعمك يا إيمان".

وكذلك الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي كتب تغريدة عبر حسابه في "X" (تويتر سابقًا)، قال فيها: " كل الدعم لبطلتنا إيمان خليف التي تعاني من موجة كراهية غير مبررة. وجودك في الألعاب الأولمبية يأتي لموهبتك وعملك الجاد. نؤمن بكِ في أن تحملي ألوان الجزائر عاليًا".

وفي المقابل، نشر ماتيو سالفيني، نائب رئيس وزراء إيطاليا، تغريدة على حسابه في "X"، هاجم خلالها مشاركة إيمان في الأولمبياد وقال: "وجود امرأة تتنافس في الألعاب الأولمبية مع ملاكم متحول هو أمر غير مقبول، وهو جنون، هذه صفعة على وجه أخلاقيات الرياضة ومصداقية الأولمبياد".

وكان ماتيو، قد نشر تغريدة سابقة استعرض خلالها تصريح لملاكم مكسيكي واجه إيمان خليف قبل تحولها جنسيًا، مؤكدًا: "ضرباتها تؤلمني كثيرًا، لا أعتقد أنني شعرت بهذا الشعور طوال 13 عامًا من حياتي كملاكم".