"فيرمينو أيضًا خارج الخدمة"

فتح الإعلامي خالد الشنيف، النار على النجم الجزائري رياض محرز، لاعب النادي الأهلي السعودي، بسبب تراجع مستواه وغياب تأثيره على أداء الفريق الراقي.

وسقط الأهلي السعودي في فخ التعادل أمام ضيفه الأخدود بالتعادل (1-1)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال خالد الشنيف عبر برنامج "دورينا غير" على قناة "SSC": "محرز وفيرمينو يتمشيان في أرض الملعب، خصوصًا رياض حتى لو سجل هدفًا أمام الأخدود، لكنه لا يدافع ولا يهاجم ولا يراوغ، ولا يقدم أي إضافة للفريق الأهلاوي".

وأضاف: "رياض محرز اسم كبير وجميعنا نعرف ذلك، لكننا ننتقده لأن ما يقدمه للفريق لا يتناسب إطلاقًا مع هذا الاسم أو قيمته العالمية، ولو حتى بنسبة 1%".

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وتابع الشنيف: "أنا أتعجب من أن رياض محرز ليس لديه أي غيرة على اسمه الكبير وعلى أدائه، كيف يقبل على نفسه أن يظهر أمام الجمهور بمثل هذا الأداء ولا يخجل من ذلك".

وعلق المدرب السعودي خالد العطوي: "هناك انخفاض واضح في الجانب البدني لدى رياض محرز، أعتقد أنه لم يعد يستطيع مجاراة اللعب في الرتم العالي الذي يسير عليه الدوري السعودي الآن".

وتحت قيادة الألماني ماتياس يايسله، يسير الأهلي على سطر ويترك آخر منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز السابع في دوري روشن السعودي بـ11 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، بينما خسر 3 مرات.