"غضب وفرصة أخيرة أمام نجم الأهلي!" .. كواليس تهديد رياض محرز بالاستبعاد نهائيًا من منتخب الجزائر

كواليس مثيرة من داخل المنتخب الجزائري..

فجّر الإعلامي الرياضي الجزائري محمد لمين بن شبير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" مواطنه رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، على المستوى الدولي.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، عاد إلى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في فترة التوقف الدولي الماضي "سبتمبر 2024"، وذلك بعد غياب طويل منذ كأس أمم إفريقيا "يناير من نفس العام".

وبعد العودة.. شارك الساحر الجزائري في فوز منتخب بلاده على غينيا الإستوائية (2-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؛ حيث أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يغيب عن لقاء ليبيريا في الأسبوع الثاني، بسبب مشاكل بدنية.

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وفي هذا السياق.. كشف لمين بن شبير في تصريحات مع قناة "الهدف"، عن غضب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، من مستوى محرز، خلال التوقف الدولي الماضي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى تجهيز بيتكوفيتش البالغ من العمر 61 سنة، عدة بدلاء لنجم النادي الأهلي؛ من أجل قيادة منتخب الجزائر، في الفترة القادمة.

وأعلن محمد لمين بن شبير أن المدير الفني البوسني، قرر إعطاء "فرصة أخيرة" إلى رياض محرز مع المنتخب الجزائري، في فترة التوقف الدولي القادم "أكتوبر 2024".

وأوضح ابن شبير أن محرز، لو لم يظهر بـ"شكل جيد" في مباراتي توجو "ذهابًا وإيابًا"، يومي 10 و14 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ سيقوم بيتكوفيتش باستبعاد اللاعب نهائيًا، من المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بـ6 نقاط "العلامة الكاملة"، وبفارق 4 نقاط عن توجو "الوصيفة"، و5 نقاط عن غينيا الإستوائية وليبيريا.