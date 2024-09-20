"سأجعلكم فخورين مجددًا" .. رياض محرز يكشف لجماهير الأهلي عن "سر مفاجئ" وراء تراجع مستواه

محرز تلقى انتقادات عنيفة بسبب سوء مستواه..

فجّر الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن سبب تراجع مستواه، في الفترة الماضية.

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محرز يقدّم مستويات سيئة للغاية مع الأهلي، في الوقت الحالي؛ حيث أطلقت جماهير الفريق الأول صافرات الاستهجان ضده، في مباراة برسبوليس الإيراني، مساء يوم الإثنين الماضي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

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وأمام ضمك مساء الجمعة، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لعب الساحر الجزائري 45 دقيقة فقط، قبل أن يتم استبداله في استراحة ما بين الشوطين.

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وفي هذا السياق.. كشف محرز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن معاناته من مرض "التهاب الشعب الهوائية"، خلال الفترة الحالية؛ ما جعله يظهر بمستوى سيئ في المباريات الأخيرة.

وأشار رياض محرز إلى حاجته للراحة فقط، قبل أن يصل إلى أفضل مستوى ممكن؛ مخاطبًا جماهير النادي الأهلي بالقول: "سأجعلكم فخورين مرة أخرى.. نحن معًا".

وبخصوص مباراة ضمك.. أعرب محرز عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشددًا على أن النتيجة كانت جيدة للغاية.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز على ضمك (4-2)، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.