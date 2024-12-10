"أرغب بالتواجد في السعودية بعد 10 سنوات!" .. رياض محرز يكشف عن "خطوة ناقصة" لتطوير دوري روشن

محرز استعاد الكثير من مستواه مع الأهلي في الموسم الحالي..

دعم النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "ملف" استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن مساء غدٍ الأربعاء، عن البلد المستضيف لمنافسات كأس العالم 2034؛ علمًا بأن "الملف السعودي"، هو الوحيد المُرشح لذلك.

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وفي هذا السياق.. أكد محرز في تصريحات للحساب الرسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، عبر منصة "إكس"، أن المملكة تملك كل شيء لإسعاد الزائرين.

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وقال النجم الجزائري مساء اليوم الثلاثاء: "بعد 10 سنوات؛ حتى (الملاعب الضخمة) ستكون قد اكتملت بالفعل.. يجب عليك زيارة السعودية، لرؤية كل شيء".

وشدد على أن الشعب السعودي يحب كرة القدم كثيرًا، لافتًا إلى أن دوري روشن للمحترفين يملك أكثر من نادي جماهيري، مع جودة كبيرة للاعبين الناشطين في المسابقة المحلية.

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وأشار رياض محرز إلى "خطوة واحدة ناقصة"، من أجل تطوير المسابقة المحلية في السعودية؛ بالقول: "مع تحسين (البنية التحتية)؛ أتصور بأن دوري روشن للمحترفين سيكون أكثر تنافسية، بحلول عام 2034".

وكشف محرز عن رغبته الكبيرة بالتواجد في السعودية، عندما تستضيف كأس العالم 2034 - إذا تم التصويت لها بالطبع -؛ وذلك حتى يرى كل شيء على أرض الواقع.

وأوضح نجم الفريق الأهلاوي في ختام تصريحاته، أنه يتواجد في السعودية منذ بداية المشروع الرياضي الضخم؛ ومن هُنا.. يحرص على أن يحضر كأس العالم 2034 في المملكة، بشدة.

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.