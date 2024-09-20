"شال اليوم الوطني يشعل الأزمة" .. جماهير الأهلي تطالب بـ"طرد" رياض محرز من المملكة بعد تصرفه الغريب!

رياض محرز أصبح في مرمى النيران الجماهيرية مجددًا..

أثار الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "الجدل" خلال مواجهة ضمك، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي يستضيف ضمك حاليًا، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقبل المباراة.. نزل نجوم النادي الأهلي إلى أرضية الملعب، وهم يضعون "شال اليوم الوطني السعودي" على أكتفاهم؛ في لفتة أكثر من رائعة.

لكن ما لفت أنظار الجماهير بمختلف انتمائهم؛ هو عدم ارتداء محرز هذا "الشال"، حيث كان اللاعب الأهلاوي الوحيد الذي قام بهذا "التصرف الغريب".

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وتفاعلت الجماهير الأهلاوية تحديدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع هذا "التصرف الغريب" من الساحر الجزائري؛ مع مطالبات البعض بطرده من المملكة العربية السعودية.

وقال أحد الحسابات الأهلاوية عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "لماذا رياض محرز لم يلبس شعار اليوم الوطني؟!.. الكل لبس الشعار، أتمنى طرده من المملكة"؛ في إشارة إلى عدم احترامه للبلد الذي يتواجد على أرضه، وضرورة معاقبته بفسخ عقده، وترحيله.

جدير بالذكر أن محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.