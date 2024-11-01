"استغلوا ما فعله رياض محرز" .. الكشف عن أسباب هزيمة الأهلي أمام الاتحاد!

محرز ترك مجرشي بمفرده أمام سرعة ستيفن بيرجفاين

خسر النادي الأهلي مباراة ديربي جدة ضد الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، لتتجه أصابع الاتهام إلى النجم الجزائري رياض محرز، بأنه أحد الأسباب البارزة في هزيمة الراقي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحسم الاتحاد الفوز على نظيره الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي عماد السالمي خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "مباراة مثيرة فنيًا، الشوط الأول كان اكتساح اتحادي، وبالشوط الثاني كل شيء تقلص لدرجة 51% مقابل 49% استحواذ، وما قدمه الأهلي بالشوط الثاني يستحق الاحترام".

GOAL

وأضاف: "الفارق كان في رياض محرز وفراس البريكان طرفي الأهلي، ليسوا بنفس سرعة ستيفن بيرجفاين وموسى ديابي، مما أدى إلى وصول الاتحاد إلى مرمى الراقي أسرع من الأخير".

واختتم السالمي حديثه قائلًا: "الاتحاد كان يُهاجم الجبهة اليمنى للأهلي بقيادة علي مجرشي، لأن مدربهم يعلم جيدًا بأنه لا يجد المساندة الدفاعية من رياض محرز، فهي كانت أكبر مشاكل الأهلي خاصة في الشوط الأول".