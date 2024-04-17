"من أريد رؤيته مع ابنتي" .. ريو فيرديناند يتغزل في نجم ريال مدريد بعد ليلة عبور مانشستر سيتي!

أسطورة مانشستر يونايتد يختار نجم مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي..

تغزل ريو فيرديناند؛ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، في أحد نجوم الليلة التاريخية لريال مدريد، التي انتهت بالصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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المرينجي عبر لنصف النهائي القاري بعد الفوز أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ركلات الترجيح (4-3)، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فيما حسم التعادل لقاء الذهاب (3-3).

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واختار فيرديناند مواطنه الإنجليزي جود بيلينجهام؛ لاعب وسط الريال، للتغزل به عقب تلك الليلة التاريخية، خاصة بعد ترويضه الرائع للكرة في هدف الملكي الوحيد في اللقاء، الذي أحرزه زميله رودريجو.

وعقب اللقاء، كتب أسطورة الشياطين الحمر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا كانت ابنتك ستحضر شخصًا إلى البيت .. فهذا ما ستريده أن يأتي معها، يا له من رجل!".

يذكر أن الريال يلاقي في نصف النهائي بايرن ميونخ الألماني، الذي أطاح ليلة أمس أيضًا بآرسنال الإنجليزي فائزًا بهدف نظيف، بعد انتهاء الذهاب بالتعادل (2-2).