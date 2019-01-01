روي هودسون على أعتاب إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

المدرب المخضرم أسقط السير أليكس فيرجسون ويستعد لإسقاط بوبي روبسون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس على بُعد 8 أيام من خلافة بوبي روبسون في صدارة قائمة أكبر المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويُعد روبسون أكبر مدرب عمل في الدوري الإنجليزي، إذ أدار آخر مباراة له وهو في عمر الـ71 عامًا و192 يومًا، يليه هودسون الذي قاد كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد خلال الجولة الأخيرة من البطولة وكان قد بلغ عامه الـ71 و184 يومًا.

ويحتل السير أليكس فيرجسون المركز الثالث، وقد أدار آخر مباراة له في البطولة مع مانشستر يونايتد وكان عُمره 71 عامًا و139 يومًا، وقد تفوق عليه هودسون واحتل مقعده الثاني في القائمة.

أصبح روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس على بُعد 8 أيام من خلافة بوبي روبسون في صدارة قائمة أكبر المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويستعد هودسون لمواجهة ليستر سيتي في الجولة القادمة من البريميرليج يوم 23 فبراير القادم، وسيكون وقتها قد وصل لـ71 عامًا و198 يومًا مما يعني أنه سيُصبح أكبر مدرب عمل في الدوري الإنجليزي.

وقد علق المدرب الذي عمل مع 20 فريقًا خلال مسيرته على الأمر قائلًا "أنا بالطبع لا أقارن بأرقام السير فيرجسون وبوبي روبسون، لكني فخور بالتأكيد بهذا الإنجاز".