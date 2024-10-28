"عليك تربية كلب".. روي كين يفحم كاراجر بشأن انتماء أرنولد لليفربول!

ماذا قال أسطورة مانشستر يونايتد؟

قدم ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الأيمن أداءً مميزًا خلال مواجهة آرسنال (2-2) أمس الأحد على استاد الإمارات، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفُتح الحديث في الاستوديو التحليلي لقناة "سكاي سبورتس" عن رحيل النجم الإنجليزي عن الريدز مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء تربطه بانتقال مجاني إلى ريال مدريد.

وقال جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، إن "الانتقال بعيدًا عن مدينته الأصلية قد يعرض مكانة أرنولد الأسطورية للخطر، وقد يؤدي حتى إلى نفور جماهير ليفربول منه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "مايكل أوين وستيف ماكمانامان كانا لاعبين رائعين، إلا أنه لا يُنظر إليهما بنفس القدر من الإعجاب من قبل مشجعي ليفربول مقارنة بستيفن جيرارد الذي قضى مسيرته بأكملها في النادي".

مع ذلك، لم يوافق روي كين أسطورة مانشستر يونايتد على كلمات كاراجر، ورد عليه بشكل قاطع: "الولاء؟ هل تعتقد أنه يجب أن يكون جزءًا من الأمر (تقييم مسيرة اللاعب)؟. دائمًا ما أقول إذا كنت تريد الولاء، عليك تربية كلب، هذا من تجربتي الشخصية".

بدا على روي كين الجدية في حديثه، بينما انفجر جميع الحضور في الضحك، وعلى رأسهم كاراجر، الذي لم يرد على الإطلاق.