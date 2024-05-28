رويس: ريال مدريد يملك ميزة "لن تحسم النهائي".. ونحتاج أمرًا واحدًا للفوز!

"أتمنى النهاية المثالية"

يرى ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، أن لاعبي ريال مدريد سيكونون الأقل توترًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وقال رويس في تصريحات لموقع "يويفا": "لم نواجه ضغطًا كبيرًا، كما يحدث مع الأندية الأخرى التي تستهدف بلوغ النهائي كل عام، وصلنا إلى النهائي مرة أخرى لأول مرة منذ 2013 و1997، هو شيء خاص للغاية، نهائي الأبطال أمر لا يوصف، إنه قمة كرة القدم، ونحن متحمسون".

وردًا على سؤال حول خوض النهائي في الملعب ذاته الذي خسر فيه دورتموند نهائي 2013 أمام بايرن ميونخ، علق: "كان هذا قبل 11 عامًا والمنافس مختلف، لا يمكننا أن نتخيل ما سيحدث هنا (أمام ريال مدريد)، اكتسبت المزيد من الخبرة بمرور الوقت، الآن يمكنني الاستعداد بشكل أفضل مما كنت عليه في سن 20 عامًا، لكن من الطبيعي أن يشعر الجميع بالتوتر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستدرك: "لاعبو ريال مدريد يدركون ما ينتظرهم، إنه معتادون على هذه اللحظات، وبالطبع هم أقل توترًا، لكن هذا الأمر لن يحسم المباراة، التي ستحسم على أرض الملعب، لديهم لاعبون أقوياء في كل المراكز، يضغطون بقوة ويركضون كثيرًا، لكن كل شيء يعتمد على اللحظة".

وواصل: "يجب أن نكون في قمة مستوانا، ونحتاج أيضًا إلى القليل من الحظ واستغلال الفرص، في مباراة واحدة كل شيء يمكن أن يحدث، يجب أن نؤمن، وسنحظى بدعم هائل".

وعن خوض مباراته الأخيرة مع دورتموند في نهائي الأبطال، ختم: "لا شيء أفضل من أن يكون التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو مباراتك الأخيرة".