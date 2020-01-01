روني يهاجم الحكومة البريطانية: عاملونا كخنازير

يتهمهم بالإهمال الجسيم..

شن واين روني، لاعب ومدرب ديربي كاونتي، هجومًا عنيفًا على الحكومة البريطانية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واتهمهم بالإهمال الجسيم بسبب تأخرهم في إيقاف كرة القدم في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإنجليزي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت خوض الجملة الواحدة والثلاثين من البريميرليج في موعدها هذا الأسبوع وبحضور جماهيري بصورة طبيعية، قبل أن يُصاب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال بكورونا، ويتم تأجيل البطولة حتى أبريل المقبل.

إنجلترا بشكل عام هي واحدة من أكثر الدول تضررًا من كورونا في قارة أوروبا بعد إيطاليا وإسبانيا، إذ بدأ المرض ينتشر فيها على نطاق واسع للغاية، ورغم علم مسؤولي الحكومة والاتحاد الإنجليزي بذلك، لكنهم تأخروا كثيرًا في قرار التأجيل.

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روني في تصريحات للصحافة قال عن الأمر "لماذا انتظرنا حتى يوم الجمعة لإيقاف الكرة؟ لماذا كان على أرتيتا أن يُصاب بالمرض حتى تفعل إنجلترا الشيء الصحيح؟ بالنسبة للاعبين والموظفين وعائلاتهم، لقد كان أسبوعًا مثيرًا للقلق، تشعر فيه بنقص في القيادة من الحكومة والاتحاد الإنجليزي.".

جاراي وأرتيتا وحالات الإصابة بفيروس كورونا في كرة القدم

كما أضاف "بعد الاجتماع الطارئ تم اتخاذ القرار الصحيح بالتأجيل، ولكن حتى ذلك الحين بدا لاعبو كرة القدم وكأنهم خنازير بالنسبة للحكومة والاتحاد!. أعرف كيف أشعر، تخيل إذا أُصيب أحد من عائلتي بالمرض بسبب أنني ألعب في أجواء غير آمنة، ما كنت لألعب مرة أخرى وما كنت لأسامح السلطات أبدًا.".

"بقية الرياضات توقفت بينما قالوا لنا نحن أن نستمر، أعتقد أن عديد من أعضاء كرة القدم كان لديهم سؤال هام: هل هناك علاقة للمال بذلك؟."

وأتم "يسعدنا أن نتمكن من أن نلعب حتى سبتمبر إذا ما تم تمديد الموسم، هذه هي وظيفتنا وليست لدينا أزمة في ذلك ما دُمنا نعلم أننا نلعب في بيئة آمنة لنا وللمشاهدين.".

يذكر أن آخر الأنباء من الصحف أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتغيير موعد كأس الأمم الأوروبية ليصبح في ديسمبر على أن تستكمل الدوريات المتوقفة خلال الصيف وتنتهي في سبتمبر المقبل ثم يبدأ الموسم الجديد بصورة طبيعية.