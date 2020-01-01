روني يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل المواجهة المرتقبة

روني سيلعب أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس

صدم واين روني، لاعب ديربي كاونتي الحالي، ومانشستر يونايتد السابق، جماهير الشياطين الحمر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وسيلعب ديربي كاونتي، أمام مانشستر يونايتد مساء الخميس، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وكشف شاي جيفن، مدرب حراس المرمى في ديربي، أن روني سيحتفل إن سجل هدفاً في شباك الشياطين الحمر.

وقال جيفن في تصريحات صحفية: "روني لن يتراجع إن أتيحت له فرصة التسجيل في مانشستر يونايتد".

وواصل: "روني من نوعية اللاعبين الذين يحبون كرة القدم وتسجيل الأهداف، وأعتقد أنه سيبحث عن التسجيل يوم الخميس".

وتابع: "أنا لا أفهم اللاعبين الذين لا يحتفلون عندما يسجلون في فرقهم القديمة، أنا حتى عندما أسجل في التدريبات احتفل إحساس معانقة الكرة للشباك، له شعور خاص".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن يقوم ببعض السحر أمام الشياطين يوم الخميس، لديه تاريخ رائع مع مانشستر ولكن لمدة 90 أو 120 دقيقة أعتقد سيرغب في التأهل بديربي إلى الدور القادم".

جدير بالذكر أن روني منذ انضمامه لديربي في يناير الماضي، شارك في 14 مباراة نجح خلالهم في تسجيل أربعة أهداف وصنع هدفين.