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الانتقالات

روني يشيد بأكوستا بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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Getty Images
اللاعب كان على وشك الانضمام لبطل فرنسا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال واين روني، النجم الإنجليزي، المديح لزميه في دي سي يونايتد لوشيانو أكوستا بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وسافر أكوستا للعاصمة الفرنسية لإنهاء الصفقة ولكن فشلت في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات بسبب اختلاف على القيمة بحسب التقارير.

وقال روني مع "واشنطن بوست": "عليه أن يبقى متحمساً، هو لاعب محترف ويعرف حجم الأندية المتمة بخدماته، إذا استمر هكذا سيصل".

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وأكمل: "لا يزال صغيراً ويملك الموهبة، هو أحد أفضل من زاملتهم، مررت بتجربة مشابهة وقت انتقالي من إيفرتون إلى مانشستر".

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وعاد كوستا للالتحاق بمعسكر دي سي مجدداً بعد فشل انتقاله نحو باريس سان جيرمان وإغلاق سوق الانتقالات رسمياً في فرنسا.

وسبق لدا كوستا اللعب مع بوكا جونيورز وإيستوديانتس بالأرجنتين قبل الانتقال إلى صفوف دي سي يونايتد في 2017.

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