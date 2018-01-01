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روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد

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لم يكن الوحيد من نجوم مانشستر السابقين بالترحيب بالمدرب النرويجي في أولد ترافورد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رحب واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بأولي سولشاير المدير الفني الجديد للنادي الإنجليزي.

يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي عن رحيل مدربه جوزيه مورينيو، نظراً للنتائج السيئة للفريق بكل البطولات.

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وبعدها قرر الشياطين الحمر منح المهمة بشكل مؤقت للنرويجي سولشاير، الذي كان يعمل بنادي مولدي في بلاده.

ومن جانبه رحب المهاجم المخضرم بسولشاير، ونشر صورة تجمعهما على حسابه بموقع تويتر.

وقال مهاجم واشنطون دي سي الحالي:"أتمنى لك التوفيق في منصبك الجديد وحظاً سعيداً لك يا صديقي".

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وانضم له أيضاً الهولندي إدوين فان دير سار، متمنياً التوفيق للمهاجم النرويجي السابق للشياطين الحمر.

ويستعد سولشاير للمهمة الأولى له مع مانشستر يوم السبت القادم، عندما يحل الفريق ضيفاً على كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

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