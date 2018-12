روني يرحب بسولشاير في مانشستر يونايتد

رحب واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، بأولي سولشاير المدير الفني الجديد للنادي الإنجليزي.

يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي عن رحيل مدربه جوزيه مورينيو، نظراً للنتائج السيئة للفريق بكل البطولات.

وبعدها قرر الشياطين الحمر منح المهمة بشكل مؤقت للنرويجي سولشاير، الذي كان يعمل بنادي مولدي في بلاده.

ومن جانبه رحب المهاجم المخضرم بسولشاير، ونشر صورة تجمعهما على حسابه بموقع تويتر.

Just want to wish Ole Gunnar Solskjaer all the best in his new position. Good luck mate! #mufc #tbt 🔴 pic.twitter.com/8EENRvxH2Z — Wayne Rooney (@WayneRooney) December 20, 2018