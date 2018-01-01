روني عقب نهاية حقبة مورينيو: لا أحد كان سعيداً

روني عن سولشاير:"الجماهير تحبه واللاعبون يحبونه، يبدو كنوع المدرب الذي تريد اللعب لأجله".

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى واين روني قائد مانشستر يونايتد السابق سعادته بفوز ناديه على كارديف سيتي 5-1 في أول مباراة للمدرب الجديد أولي جونار سولشاير.

وقال روني في تصريحاته لبي تي سبورت:"مانشستر يونايتد جزء كبير من حياتي، ولم يكن من الجيد أبداً مشاهدة ما كان يحدث. حين تولى أولي المهمة فكرت بإرسال رسالة تهنئة إليه". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وأضاف:"أول ما كانب بحاجة لفعله هو جعل اللاعبين يستمتعون بلعب كرة القدم. الكل لم يكن سعيداً، من الطاقم الفني إلى عاملي الملابس، يمكنك رؤية الطاقم الآن سعيداً للغاية واللاعبين سعداء أيضاً".

وأوضح:"من الصعب قول ذلك، ولكن ليفربول ومانشستر سيتي هما أكثر فريقان يستمتع الناس بمشاهدته".

وعن سولشاير قال:"الجماهير تحبه واللاعبون يحبونه، يبدو كنوع المدرب الذي تريد اللعب لأجله".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي لسوء النتائج.