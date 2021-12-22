روني باردجي: محطم الأرقام السويدي المطلوب في كبار الدوريات الأوروبية

"تذكروا الاسم - واين روني!"كان هذا حديث كلايف تيلديسلي عام 2002 عندما سجل روني البالغ من العمر 16 عامًا حينها هدفًا من تسديدة بعيدة لإيفرتون في آرسنال، وكان هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبح روني الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد بعد ذلك، وعلى الرغم من أن هناك الكثيرون الذين يروا أن مسيرته لم تصل للذي كان منتظرًا، ذاع سيطه حول العالم بعد هذا الهدف.

ولت الأيام سريعًا، وقدمت لنا روني جديد يبلغ من العمر 16 عامًا كان له تأثير مماثل ، هذه المرة ظهر في الدول الاسكندنافية ؛ لاعب يعتقد البعض أن لديه القدرة على مضاهاة روني الكبير.

كان روني بادجي - الذي يستخدم اسمه الأول فقط - على بعد أسبوعين من عيد ميلاده السادس عشر عندما ضم من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة من 25 متر في الزاوية السفلية للحارس مسجلاً هدفه الأول مع نادي كوبنهاجن في أواخر نوفمبر ، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الدنماركي.

كانت لحظة فارقة في طريق يبدو أنه سينتهي بانتقال الجناح إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا - والكثير منهم يطاردونه بالفعل.

أرسل تشيلسي وبرشلونة وبايرن ميونخ وأياكس كشافة لمشاهدة روني ، ومن المقرر أن يحذو آخرون حذوهم عندما يستأنف موسم كوبنهاجن في فبراير.

ولد روني في الكويت لأبوين سوريين، وبدأ ممارسة كرة القدم بعد انتقاله إلى السويد عندما كان في السابعة من عمره ، وبعد فترات في فريقين بدرجة الهواة ، انضم إلى مالمو في عام 2019.

على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط في ذلك الوقت ، فقد تم تصعيده مباشرة إلى فريق تحت 19 عامًا.

وقال جيفري أوبين مدرب مالمو تحت 19 سنة لموقع Sportexpressen "ما أدهشني بشكل أساسي هو تفانيه في الرغبة في التحسن والتدريب".

"بعد ذلك ، كانت لديه صفات في أسلوبه ، وفهمه للعبة وكيف اندمج مع زملائه الذين كانوا في مستوى عالٍ بشكل لا يصدق بالنظر إلى سنه."

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بعد مرور عام على وصول روني إلى مالمو ، تم نقله إلى كوبنهاجن ، الذي عرض على الشاب مبلغًا وراتبًا فلكيًا يقال أنه خالف جميع القواعد غير الرسمية عندما يتعلق الأمر بانتقال لاعب في سنه.

شاع أيضًا أن تشيلسي كان حريصًا على ضمه في ذلك الوقت ، لكن الفريق الدنماركي - الذي أعطى الأولوية لتنمية الشباب في السنوات الأخيرة - كان الأفضل في سباق الحصول على اللاعب بعد أن رحل زميل روني الاسكندنافي أندرياس شيلديروب إلى نوردسجيلاند.

كما هو الحال في مالمو ، بدأ روني مسيرته في فريق كوبنهاجن تحت 19 عامًا ، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول 11 مباراة له خلال موسم 2020-21.

وعزز ذلك بأربعة أهداف في أول تسع مباريات هذا الموسم ، قبل أن يتم استدعاؤه لتشكيلة الفريق الأول من قبل المدرب جيس ثورب في نوفمبر.

لا تسمح قواعد الدوري الدنماركي للاعبين بالمشاركة حتى يبلغوا 16 عامًا ، لكن ثوروب لم يكن على استعداد لإضاعة أي وقت أو تسهيل صعود روني تدريجيًا للفريق الأول ، وقام باختيار اللاعب الشاب في التشكيلة الأساسية ضد نادي AGF قبل ستة أيام فقط من عيد ميلاده.

هذا جعله أصغر لاعب يشارك في تاريخ كوبنهاجن ، قبل أن يدعم ذلك بعد أسبوع بهدفه الذي احتل العناوين الرئيسية في مرمى نادي AaB.

إذن ، ما الذي يجعل روني - الذي ربما كان متوقعًا أن يطلق عليه اسم "ميسي السويدي" من قبل بعض وسائل الإعلام بسبب اتقانه اللعب على اليمين لموافقة قدمه اليسرى القوية - مميزًا جدًا؟

أوضح روجر فرانزين مدرب السويد تحت 17 سنة لموقع Sportexpressen: "إنه يتمتع بصفات استثنائية بارزة".

"لديه فهم للعبة ، بالإضافة إلى التوازن والتناسق الجيدين ، مما يعني أن لديه تقنية استثنائية والكرة تحت قدميه. من الصعب للغاية قطعها منه.

"هو جيد في المواجهات الفردية ولديه تسديدة جيدة. يمكنه التسديد بكلتا قدميه ، رغم أن قدمه اليسرى هي الاساسية ، يمكنه إنهاء الهجمة باليمنى أيضًا. وهذا يصعب قراءة المدافعين له. حسنًا هل سيسدد باليمنى أم اليسرى؟ هذا يجعل من الصعب التعامل معه ".

فرانزين ، الذي سجل روني تحت قيادته خمسة أهداف في أول ست مباريات دولية له تحت 17 سنة ، تحدث أيضًا عن مقارنته مع ميسي قائلاً: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين ولا تعرف أبدًا كيف ستنجح معهم. أفضل ما لدينا على الإطلاق (زلاتان إبراهيموفيتش) لم يلعب مباراة دولية للشباب حتى ظهر في أربع مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا. كما لم يشارك إيميل فوشبيري حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا أيضًا.

"لا أريد أن أرسم أوجه تشابه ، هذا ليس عدلاً. لكن روني لديه إمكانات كبيرة للغاية. يقوم بالأشياء الصحيحة دائمًا ، وهذا هو سبب وصوله إلى هذا الحد بالفعل."

بالنسبة لما يحمله مستقبل روني القريب ، فإن كوبنهاجن حريص على أفضل المكاسب إذا قدم أي من الأطراف المعنية عرضًا في 2022 ، حيث ذكرت أن النادي سيطالب بمبلغ يتراوح بين 8-11.5 مليون جنيه إسترليني (10.7 دولار أمريكي).

لكن ثورب حريص على إبقائه في فريق كوبنهاجن الذي يضم بالفعل لاعبين شباب رائعين آخرين مثل إيزاك بيرجمان يوهانسون والثنائي الدنماركي فيكتور كريستيانسن وويليام بويفينج.

وقال ثورب لتيبسبلاديت عقب تصدر روني العناوين الرئيسية: "ليست النية أن يتواجد (لاعبو كوبنهاجن الشباب) هنا فقط لبضع مباريات ثم يرحلوا. يفضل البقاء هنا لبضع سنوات ومساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة.

"ولكن عندما يحين الوقت وتوجد الأندية الكبيرة حقًا ، يمكن أن يكون ذلك نقطة انطلاق. لكن في الوقت الحالي ، سيخوض الكثير من المباريات لفريق كوبنهاجن ويحدث فرقًا ، وهذا ما نأمله 'سأرى."

بالنظر إلى الطريقة التي بدأ بها حياته كلاعب في الفريق الأول ، فإن الدلائل تشير إلى أن روني سيكون صانعًا للفرق في كوبنهاجن ، حتى لو كانت موهبته تعني أنه سيضطر إلى المضي قدمًا في المستقبل غير البعيد. .

لكن في الوقت الحالي عليك تذكر الاسم - روني باردجي.