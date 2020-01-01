روني: الدوري لليفربول وقد لا نكمل الموسم قبل نهاية 2020

واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي يؤكد أن ليفربول يستحق أن ينهي الموسم بطلًا للدوري الإنجليزي.

أكد واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد السابق وديربي كاونتي الحالي على أحقية فريق ليفربول في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

جاء هذا في مقال صحفي لروني في صحيفة "تايمز" وتطرق خلاله للحديث عن أزمة فيروس كورونا المميت وكيفية تأثيره على كرة القدم بشكل عام والموسم في إنجلترا بشكل خاص.

وكتب روني: "العالم يواجه أزمة كبيرة للغاية ونحن في كرة القدم لا يجب أن نكون في معزل عن بقية البشر في الوقت الحالي".

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وأضاف: "في إنجلترا خصوصًا الكل يستيقظ من النوم يفكر في كرة القدم، لكن يجب أن تتراجع في الأولويات حاليًا، الأزمة أكبر من ذلك".

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وأكمل: "كان يجب على الاتحاد الإنجليزي أن يلزم كل الأندية بجعلها تترك نجومها في المنزل وألا يعرضوا أي شخص للخطر، بدلًا من ترك الأمر لهم".

وأردف عن بطولة البريميرليج: "ليفربول سيحقق الفوز بالدوري الإنجليزي لقد قاموا بالكثير من العمل الرائع طوال الموسم ويستحقوا ذلك، تخيلوا أن تنتظروا 30 عامًا من أجل الفوز بلقب بعد ذلك تُحرم منه بذلك الشكل، لقد اتخذ الاتحاد القرار الصحيح، الأمر ليس في صالح ليفربول فقط بل كل الأندية، يجب أن نحدد من سيصعد ومن سيهبط ومن سيذهب للبطولات الأوروبية".

وأنهى تصريحاته: "لن أشعر بالمفاجأة لو أن الموسم استمر لنهاية عام 2020، مثل أي صناعة أخرى علينا أن نستمع للنصائح وأن نتخذ الإجراءات اللازمة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ولديه فارق 25 نقطة مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي وللأخير مواجهة مؤجلة.