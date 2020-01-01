روني: أريد خسارة مانشستر يونايتد

لأول مرة.. روني يتمنى خسارة مانشستر يونايتد وفوز ديربي كاونتي

قال واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد وهدافه التاريخي إنه يتمنى فوز ديربي كاونتي ــ فريقه الحالي ــ على الشياطين الحمر.

وسيخوض واين روني أولى مواجهاته أمام فريقه السابق والذي مثله لأكثر من 12 عامًا بعد تجربة بعيدة عن أوروبا، تحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية مع دي سي يونايتد.

وبعد عودته إلى إنجلترا من بوابة ديربي كاونتي بأشهر قليلة، يخوض روني أول مواجهة له كخصم للشياطين الحمر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وحول ذلك، قال واين روني إنه أراد هذه المواجهة دونًا عن بقية المواجهات الأخرى التي كانت محتملة قبل إجراء القرعة من أجل اللعب ضد اليونايتد.

وأضاف: "أحببت كل دقيقة ارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد، ولكن اليوم أنا لاعب في صفوف ديربي كاونتي وأسعى من أجل تحقيق الانتصارات معهم"

وتابع: "إذا خضنا 90 دقيقة أو 120 سأتمنى فوز ديربي كاونتي على مانشستر يونايتد، الجميع بالطبع سيتفهم ذلك، أريد أن يفوز فريقي ثم سأعود مشجعًا للشياطين الحمر وأنتظر فوزهم بالمباريات الأخرى"

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يذكر أن واين روني قد لعب بقميص ديربي كاونتي 14 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين.