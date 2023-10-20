رونسيرو بعد فضيحة المنشطات: يجب سحب كأس العالم من الأرجنتين!

الصحفي المدريدي يطالب بسحب اللقب من ميسي ورفاقه!

أكد توماس رونسيرو الصحفي في صحيفة "آس" على ضرورة سحب لقب كأس العالم الأخيرة التي توج بها المنتخب الأرجنتيني من ليونيل ميسي ورفاقه.

جاء هذا بتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث نشر معها خبر إيقاف بابو جوميز لاعب مونزا الجديد وإشبيلية السابق.

وكان جوميز قد تعرض للإيقاف لمدة عامين بعد أن ثبت أنه تعاطى المنشطات عقب اختبار تم له في نوفمبر الماضي خلال تدريبات إشبيلية.

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وكتب رونسيرو: "يجب أن يسحبوا كأس العالم من الأرجنتين، لقد لعبوا بينما كان في صفوفهم لاعب لديه عينة منشطات إيجابية وهو بابو جوميز".

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جدير بالذكر أن جوميز كان قد خاض مواجهتين مع الأرجنتين في كأس العالم، الأولى أمام السعودية والثانية أمام أستراليا ولم يكمل 60 دقيقة في أي مباراة منهما.