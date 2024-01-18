رونالدو وسانشو والآن ضحية جديدة .. تين هاج يأمر نجم مانشستر يونايتد بالتدرب منفردًا!

نجم آخر في ورطة مع المدرب الهولندي

أزمة جديدة في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تتمثل في لياقة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ورد الفعل المعتاد من المدرب إريك تين هاج.

الهولندي كان السبب الرئيسي في رحيل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بمنتصف الموسم الماضي، وفعل نفس الشيء مع جادون سانشو العائد إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة هذا الشهر.

الصحفي "مات هيوز" قال عبر "ديلي ميل" إن تين هاج أمر مارسيال بالتدرب منفردًا من أجل تحسين لياقته البدنية للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

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مارسيال لا يُعاني من أي إصابة تمنعه من دخول قائمة الشياطين الحمر، لكنه لا يعتبر لائقًا بما يكفي للتدريب مع زملائه بعد خمسة أسابيع من المرض.

وشهد قرار تين هاج حالة من الانقسام بين جماهير يونايتد بين مؤيد لقراره للحفاظ على الانضباط داخل الفريق، بينما عارضه البعض واتهمه بالحدة المبالغ فيها في التعامل مع اللاعبين.

جدير بالذكر أن مارسيال البالغ من العمر 28 سنة شارك في 19 مباراة مع يونايتد بكل البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.