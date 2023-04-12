رونالد كومان: جوردي ألبا أفضل جناح في إسبانيا!

رونالد كومان يتحدث عن ثنائي برشلونة

عبر الهولندي رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، عن حزنه لغياب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة عن آخر مباراة لبلاده. وفي نفس الوقت أثنى مدرب برشلونة السابق على الإسباني جوردي ألبا لاعب برشلونة الذي وصفه بأنه أفضل جناح في إسبانيا.

وقال كومان على هامش افتتاح بطولة خيرية: "ركزنا بعد مباراة برشلونة وريال مدريد حين غادر فرينكي مصابًا في آخر دقيقة. سافر إلى هولندا وخضع لفحوصات ولم تكن جيدة. سيلعب حينما يكون لائقًا قريبًا، عليك التفكير في النادي ولا يمكنك إشراك لاعب ليس جاهزًا 100%".

وغاب دي يونج عن مواجهة إلتشي وجيرونا في الدوري وريال مدريد في الكأس بسبب الإصابة التي يعاني منها في فخذه الأيمن.

وتحدث مدرب برشلونة السابق عن جوردي ألبا لاعب برشلونة الذي أثنى عليه بشكل خاص ووصفه بـ "أفضل جناح في إسبانيا".

وساهم ألبا خلال 24 مباراة هذا الموسم في 7 أهداف بصناعته 6 وتسجيله هدفًا.