رونالد دي بور: كرويف يتعذب في قبره بسبب شقيقي وكومان!

نجم هولندا السابق يهاجم طريقة شقيقه في تدريب الطواحين وكومان في تدريب برشلونة!

أعرب رونالد دي بور نجم منتخب هولندا وبرشلونة السابق عن انزعاجه من لجوء الطواحين والبلوجرانا للدفاع بثلاثة لاعبين مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بور، وأكد خلالها أن مثل ذلك الأمر سيجعل يوهان كرويف يتقلب في قبره لو علم به.

قال رونالد دي بور عن طريقة لعب منتخب الطواحين مؤخرًا: "يوهان كرويف سيتعذب في قبره لو علم بما يحدث مع منتخب هولندا".

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وأضاف: "سيقوم بالأمر نفسه لو شاهد مباريات برشلونة مع رونالد كومان، فبالرغم من أن تلك الطريقة لا تزال جذابة إلا أنها لها متطلبات خاصة".

وأكمل: "عندما يهاجمك الخصم بلاعبين يكون من المفيد وجود لاعب ثالث بين قلبي الدفاع، هكذا سيكون لديك بعض اليقين".

وكان فرانك دي بور قد أكد لجوء منتخب هولندا للدفاع بثلاثة لاعبين خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، والتي تنطلق خلال ساعات.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا يخوض البطولة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والنمسا.