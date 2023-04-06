رونالد أراوخو لفينيسيوس: لو ركزت على كرة القدم فستكون لاعبًا أفضل!

مدافع برشلونة يوجه نصيحة للاعب ريال مدريد

وجه المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، لاعب برشلونة، نصيحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بالتركيز أكثر على كرة القدم لأنه لو فعل لكان لاعبًا أفضل.

وافتتح فينيسيوس التسجيل، أمس الأربعاء، لريال مدريد في رباعيتهم في شباك برشلونة على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيلعب نهائيه الريال مع أوساسونا في السادس من مايو.

وفسر أراوخو عقب المباراة الشد الذي حدث بينه وبين لاعب ريال مدريد وكان ظاهرًا حتى من الكلاسيكو السابق: "أحاول دائمًا احترام كل خصومي، لكن اليوم رأيت فينيسيوس يتحدث كثيرًا للمدرجات ولزملائه. لو كرس نفسه فقط للعب كرة القدم فسيكون لاعبًا أفضل".

وواصل رونالد حديثه عن فريقه "حزين لعدم وصولنا للنهائي وجعل الجمهور سعيد، لم تسر الأمور جيدًا رغم لعبنا شوط أول عظيم. هزيمة ثقيلة لأنه منافسنا. أفكر بإيجابية عادة؛ فلنطوي الصفحة ونركز على الليجا يوم الإثنين".

وسيلاقي برشلونة على ملعبه فريق جيرونا في الدوري الذي يتصدره بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد.