"مسألة سيئة ونشعر بالقلق" .. تعليق قوي من أراوخو بشأن أزمة داني أولمو وباو فيكتور

مدافع برشلونة يتحدث عن عودته من الإصابة ورأيه في هانسي فليك

علق رونالد أراوخو مدافع وقائد فريق برشلونة، على الأزمة الدائرة حاليًا بسبب فشل ناديه في تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، كما تحدث عن الفوز على بارباسترو، والإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

وحقق برشلونة الفوز على فريق بارباسترو برباعية دون رد مساء أمس السبت، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال أراوخو عن الأزمة المثارة بشأن أولمو وفيكتور لقناة "موفيستار+": "إنها مسألة ذات طابع سيئ بالنسبة لزملائنا، لكننا نأمل أن يتم حلها قريبًا."

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وأضاف: "بصفتي قائد الفريق، حاولت تهدئة الأجواء، فنحن قلقون بعض الشيء لأنهما لاعبان مهمان جدًا بالنسبة لنا".

وحول المباراة، أشار أراوخو إلى تفوق برشلونة الواضح على أرضية ملعب صعبة، قائلاً: "نحن سعداء بهذا الفوز، كان الملعب صعبًا، لكنه اختبار اجتزناه بتركيز كامل".

وبشأن عودته بعد فترة غياب طويلة للملاعب من الإصابة، أعرب أراوخو عن سعادته بالمشاركة الكاملة في المباراة: "لم أكن أتوقع اللعب 90 دقيقة، لكني سعيد جدًا بالعودة."

ورد بقوة عند سؤاله عن استعادته لمكانه الأساسي: "لا أحتاج لإثبات أي شيء، أنا قائد برشلونة".

وأشاد أراوخو بالألماني هانسي فليك المدرب الجديد قائلاً: "يحاول تطبيق أسلوبه الخاص، ونرى تطورًا في الفريق".

كما أثنى رونالد على أداء الشاب توني فرنانديز صاحب الـ16 عامًا، الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول: "إنه لاعب مذهل ويمتلك جودة استثنائية، أبناء لا ماسيا دائمًا ما يظهرون دون خوف، ويواصلون الإبداع وكأنهم يلعبون منذ سنوات".

واختتم أراوخو حديثه بالإشارة إلى تحسن أداء الفريق بشكل عام: "كنا نعلم أن فترة التوقف ستكون فرصة جيدة لنا لاستعادة الإيقاع والعمل بشكل جيد".