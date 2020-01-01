رونالدينيو يعلن إصابته بفيروس كورونا

نبأ تعيس للغاية..

أعلن رونالدينيو، أسطورة الكرة البرازيلية، عن إصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة طويلة من الرياضين الذين تعرضوا لهذا الوباء العالمي.

وكان رونالدينيو قد خرج في الأشهر القليلة الماضية من السجن في باراجواي، بعدما اتُهم بدخوله إلى البلاد بأوراق مزورة.

أسطورة برشلونة كان من المفترض أن يتواجد في أحد الفعاليات خلال الأيام المقبلة، إلا أن نتيجة المسحة التي أجراها أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

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وخرج بعد ذلك رونالدينيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن نبأ إصابته بكورونا واعتذر للجماهير عن حضور الحدث.

من هم اللاعبون والمدربون ورؤساء الأندية المصابين بفيروس كورونا؟

كريستيانو رونالدو كان آخر لاعبي كرة القدم الذين مسّهم كورونا، الأمر الذي جعله يغيب على مدار آخر أسبوعين عن الملاعب في انتظار شفائه التام.

أيضًا مواطن رونالدينيو، نيمار، كان من ضمن من عانوا من كورونا في الشهر الماضي، وأصيب زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي كذلك بعدها.

الجدير بالذكر أن كورونا بدأ في التوسع مرة أخرى حول العالم وبات يُهدد استمرار نشاط كرة القدم إن استمر الوضع على ما هو عليه في الفترة القادمة.