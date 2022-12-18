رونالدينيو: ميسي الأفضل في عصره ولكن هذا الثلاثي يتفوق عليه

أسطورة البرازيل يمتدح ميسي

تحدث النجم البرازيلي السابق رونالدينيو عن رأيه في نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين ومنتخب فرنسا، وأهمية لقب البطولة بالنسبة لميسي.

وقاد النجم الأرجنتيني بلاده للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، وكسر كل الأرقام القياسية للأساطير في هذه البطولة ويقترب من رفع الكأس لأول مرة في تاريخه.

وقبل نهائي مونديال قطر، أكد رونالدينيو أن ميسي وصل لعامه الـ 35 لكنه يستطيع المواصلة حتى يبلغ من العمر 50 عامًا بسب جودته.

وتابع: "هذه النهائيات الأخيرة له بكأس العالم، وكنت مقتنعًا بعودته وفعل كل ما في وسعه للفوز بها، وفي رأيي يمكنه أن يتابع مسيرته ويلعب المزيد من كؤوس العالم لأنه يتمتع بمستوى لا يتمتع به الآخرون".

وشدد:"كيليان مبابي كذلك يمتلك كل الصفات اللازمة كي يحقق النجاح، لديه سرعة عالية ومراوغات مميزة وهدوء كبير أمام المرمى، إنه من نوعية اللاعبين الذين نحب رؤيتهم نحن البرازيليين".

وفي تصريحات سابقة لرونالدينيو بصحيفة "ماركا" قال إنه لا يحب مقارنة ميسي بأساطير أخرى من الماضي.

وأضاف: "أنا لا أحب المقارنة وأجد صعوبة في القول إنه الأفضل على الإطلاق".

وأكد أسطورة البرازيل أنه يرى ميسي أفضل لاعب في عصره ويتفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح: "كان هناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو، من الصعب القول إن ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم".

وتشير نتيجة المباراة حتى الأن إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وسيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.