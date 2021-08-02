رونالدينيو: مشاهدة برشلونة؟ لا أشاهد كرة القدم من الأساس!

رونالدينيو لا يشاهد كرة القدم.

البرازيلي رونالدينيو الذي صال وجال في ملاعب كرة القدم لا يشاهد مبارياتها!

نعم لم يعد رونالدينيو قادرًا على مشاهدة 90 دقيقة كاملة كما قال هو في حديث له مع إيباي يانوس عبر قناة الأخير على تويتش.

هل يشاهد رونالدينيو برشلونة؟

رد رونالدينيو على مشاهدته لبرشلونة أو مباريات كرة القدم ربما سيصدم محبيه إذ قال: "لا أشاهد كرة القدم كثيرًا. أحب مشاهدة أفضل لقطات اليوم والأهداف. لكنني لا أحب مشاهدة التسعين دقيقة".

وتطرق رونالدينيو للحديث عن فترته في برشلونة "محظوظ لأنني وصلت إلى برشلونة في وقت لم يتغير فيه الكثير من الأشياء. صنعنا التاريخ وكانت سنوات جميلة".

كيف يقضي رونالدينيو وقته حاليًا؟

يضحك رونالدينيو ويجاوب على سؤال ما يفعله الآن ودوره في كرة القدم "ألعب كرة القدم مع المعتزلين. ننتهز الفرص لنجتمع ونشاهد الأصدقاء. كرة القدم جزء من حياتي وستبقى إلى الأبد."

ولا يرى نجم البرازيل نفسه مدربًا لكرة القدم "لا أتخيل نفسي مدربًا".

حزين من أجل البرازيل سعيد لميسي

وعاد رونالدينيو وتحدث مجددًا عن خسارة بلاده للقب كوبا أمريكا على أرضها من الأرجنتين "كنت حزينًا لخسارة البرازيل، لكن سعيد جدًا في الوقت نفسه لميسي. كان هذا ما ينقصه مع بلاده؛ رؤية الأصدقاء سعداء تبهجني".

وكان ميسي قد قاد بلاده للتتويج بكوبا أمريكا لأول مرة منذ 1993 محققًا لقبه الأول مع بلاده بعد أكثر من محاولة فاشلة.

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