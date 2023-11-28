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رونالدو يُثير الرعب في النصر وطبيب النادي يُوضح الصورة

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديالهلال

النصر مقبل على مواجهة الموسم أمام الهلال في دوري روشن السعودي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أثار كريستيانو رونالدو الرعب في ناديه النصر بغيابه عن التدريبات الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة الهلال المرتقبة في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم.

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النجم البرتغالي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مساء أمس أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وقد طمأن طبيب النادي والمدرب لويس كاسترو الجميع حول حالته الصحية.

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غياب رونالدو عن المران أثار الرعب بين النصراوية حول إمكانية عدم تواجده أما الهلال مساء الجمعة القادم، لكن طبيب النادي خفف من تلك المشاعر وأعاد الأمور إلى نصابها السليم.

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صحيفة الرياضية أوضحت أن غياب رونالدو عن المران جاء بتوصية من طبيب الفريق، وذلك بهدف إراحته قبل إجراء فحص جديد على موضع إصابته يوم غدٍ للوقوف على حالة الإصابة.

يُشار إلى أن النصر ضمن تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، فيما يبتعد بفارق 4 نقاط عن الهلال في صدارة دوري روشن.

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