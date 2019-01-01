سيري آ

رونالدو يبتعد عن المشاركة مع يوفنتوس مجدداً

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معاناة للنجم البرتغالي مؤخراً مع الإصابات

أفادت تقارير بأن يوفنتوس قد يريح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اللقاء المقبل أمام ساسولو في الدوري الإيطالي حتى يتعافى من إصابته.

وعانى رونالدو مؤخراً من تراجع مستواه، الأمر الذي عزاه اللاعب لمعاناته من إصابة على مستوى الركبة تؤثر على قدرته على اللعب باستمرارية.

وذكرت "توتوسبورت" المقربة من السيدة العجوز أن النادي وضع برنامج خاص لرونالدو بعيداً عن التدريبات الجماعية يساعده على استرجاع مستواه.

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وأضاف التقرير أن ازدحام جدول المباريات الفترة المقبلة قد يدفع بماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، لإراحة البرتغالي في بعضها، ومنها مباراة ساسولو المقبلة.

وشارك رونالدو في الأسبوع الماضي مع منتخب البرتغال بشكل طبيعي في تصفيات أمم أوروبا على الرغم من الشكوى من الإصابة.

وبداية من لقاء ساسولو المقبل سيلعب يوفنتوس ست مباريات في غضون 22 يوم ما بين الدوري الإيطالي ودوري الأبطال الذي ضمن الفريق فيه تصدر مجموعته.

يوفنتوس كان قد فاز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف مساء الثلاثاء ليضمن تصدر المجموعة قبل اللقاء الأخير في ضيافة باير ليفركوزن.

 

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