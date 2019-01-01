كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية وسيلتي الوحيدة للتفوق على ميسي

تعرف على تصريحات كريستيانو رونالدو حول أهمية الكرة الذهبية في تحديد الأفضل بينه وبين ميسي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أنّه يحتاج للفوز بعدد أكبر من الكرات الذهبية للتفوق على هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، في سباق الأفضل بالعالم.

رونالدو يتساوي مع البولجا في عدد الكرات الذهبية بواقع 5 مرات.

وقال صاروخ ماديرا في حوار مع ITV: "الإنجاز الذي يجعلني رقم 1 في العالم هو الفوز بالكرة الذهبية على سبيل أن أكون أكثر من يحققها عبر التاريخ. سوف أحب ذلك وأعتقد أنني أستحقها".

وتابع: " كما قلت من قبل ميسي لاعب رائع وهو تاريخ كرة القدم ولكن أعتقد أنني لو حققت السادسة أو السابعة والثامنة سوف أكون أعلى منه".

وحول تصريحاته السابقة في حفل الأفضل في أوروبا، أشار هداف ريال مدريد التاريخي إلى أنّ البعض كان متفاجيء موضحًا أنّ علاقته معه ليست بالصداقة المقاربة ولكن مشاركتها الجوائز لـ 15 عامًا جعلت كل منهما يدفع الآخر لتقديم الأفضل.

وأردف: "أنا واثق من أنني جزء من تاريخ كرة القدم نظرًا لما حققته وأستمر في تحقيقه وأحد أفضل اللاعبين عبر التاريخ".

واختتم: "بالنسبة لي أنّا رقم 1 عبر التاريخ ولكن بالنسبة للبعض فهناك تفضيلات أخرى ولكن لو وضعوني في المرتبة الثانية فهذا لا يهم. ميسي هو أصعب منافس واجهته على الإطلاق دون شك".

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو ينافس ميسي وفيرجيل فان دايك على جائزة الأفضل في العالم المقدمة من الفيفا وسوف يتم إعلان الفائز بنهاية الشهر الجاري.