خاص | رونالدو: أنا الأفضل في إيطاليا وأمم أوروبا البطولة الأهم في مسيرتي

ويختار المدافع الأصعب الذي واجهه في مسيرته

أشاد كريستيانو رونالدو بناديه الحالي يوفنتوس والأجواء عموماً في إيطالياً، وعاد بالذاكرة للحظة الأفضل في مسيرته والهدف الأجمل الذي سجله.

رونالدو انضم للسيدة العجوز الصيف قبل الماضي مقابل قرابة 105 مليون يورو، وساعد الفريق في عامه الأول بتحقيق لقب الدوري الإيطالي.

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وقال البرتغالي في حوار مع "DAZN": "أتذكر جيداً لحظاتي الأولى في يوفنتوس وتقديمي بالملعب بحضور عائلتي وأصدقائي والجمهور، كان أمراً عاطفياً، يعجبني كل شيء في يوفنتوس".

وأضاف: "هو النادي الأفضل في إيطاليا ويملك تاريخاً هائلاً، أنا سعيد هنا وأريد تحقيق الألقاب معه، سعيد أيضاً بالأجواء في إيطاليا عموماً".

وواصل رونالدو: "الخصم الأصعب؟ هم من ألعب أمامهم في التدريبات كل يوم، بونوتشي، دي ليخت، وكيليني، وقبل وصولي ليوفي كان الأخير الأصعب دوماً، هدفي الأجمل؟ ذلك الذي سجلته بركلة خلفية في بوفون".

وأتبع: "كان هدفاً رائعاً في ملعب رائع أمام فريق كبير، كانت ليلة سحرية، كلما قابلت بوفون كان يبدو لي شخصاً هائلاً، يومها قدم لي التهاني على الهدف، دوماً يبدو سعيداً ومتفائلاً، والآن أقابله يومياً، وهو بالفعل هكذا كل يوم".

وعن اللقب الأهم في حياته: "دوري الأبطال هي أفضل منافسة للأندية بالعالم، أحب لعبها لأنها خاصة، وتختلف تماماً عن الدوري الإيطالي، حتى في طريقة التفكير".

وأردف: "بطولة أمم أوروبا مع البرتغال هي أهم ما فزت به من بطولات، ليلة لا تنسى، بكيت وعانيت وفزت وضحكت وسكرت، يومها شربت شامبانيا للاحتفال ثم تذكرت أنني لا أشرب أبداً، ولكن قلت لا بأس، هذه ليلة خاصة".

وعن رأيه في اللاعب الأفضل في إيطاليا: "تم اختياري اللاعب الأفضل، لذاهو أنا حالياً في إيطاليا، سنرى من سيكون العام المقبل، يوجد لاعبين كُثر مميزين هنا، أريد شكر زملائي على التصويت لي".

ووقع اختيار نجم يوفنتوس أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، وتسلم الجائزة في الحفل الذي أُقيم مطلع الشهر الجاري.