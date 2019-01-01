رونالدو ينهار باكيًا بسبب والده

كريسيتانو رونالدو ما زال يتذكر والده رغم وفاته منذ 14 عامًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انهار كريستيانو رونالدو باكيًا عقب تذكره والده في أحد اللقاءات الصحفية، مؤكدًا أنه يشعر بالحزن نظرًا لعدم رؤية والده شيئًا مما وصل إليه.

وكان خوسيه دينيس أفييرو والد كريستيانو رونالدو قد توفى وهو في العشرين من عمره بعد معاناته مع أمراض الكبد بسبب إدمانه الكحول، ومثلت وفاته صدمة كبيرة للنجم الصاعد وقتها.

وحول ذلك، قال رونالدو إنه يشعر بالأسف الشديد نظرًا لوفاة والده قبل أن يصبح نجمًا في عالم كرة القدم، مؤكدًا أنه يفتقده كثيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "أمي وإخوتي وأبنائي والجميع رآني وأنا أحصد الكؤوس وأتوج بالجوائز الجماعية الفردية، ولكن والدي لم يرَ شيئًا من ذلك"

وتابع: "في كل مباراة كبيرة وأثناء التتويج بأي جائزة أتمنى لو كان معي، لو رآى واحدة فقط من البطولات أو الجوائز التي فزت بها"

وأردف: "كنت أتوقع أن هذه المقابلة ستكون مرحة وسنضحك، لم أتوقع أن أبكِ أبدًا، لم أر هذه الصور من قبل، يجب أن تكون لدي دائمًا"

واندا: لا يمكن قول لا لباريس سان جيرمان

يذكر أن قناة أي تي في قد عرضت صورًا لعائلة رونالدو يتواجد فيها مع والده ووالدته حين كان صغيرًا، وذلك أثناء المقابلة التي أجرتها مع صاروخ ماديرا.