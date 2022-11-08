رونالدو ينتقد خيارات تيتي لقائمة البرازيل في كأس العالم .. والسبب إندريك!

رونالدو انتقد اختيارات تيتي مدرب منتخب البرازيل للقائمة التي تستعد للمشاركة في كأس العالم 2022.

أعرب الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو عن أسفه لأن تيتي مدرب منتخب البرازيل لم يقم باستدعاء المهاجم الشاب إندريك لاعب نادي بالميراس إلى القائمة المتوجهة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

رونالدو تحدث عن قائمة البرازيل الرسمية في مونديال قطر والتي ضمت 26 لاعبًا، وأعلنها تيتي مساء الإثنين عبر قناته على موقع "تويتش"، حيث انتقد بشكل واضح غياب المهاجم صاحب الستة عشر عامًا.

وقال رونالدو: "إنهم يشتكون من غياب جابرييل باربوسا، لكن إذا تطلب الأمر، وكان يجب أن أختار لاعبًا ليتواجد ضمن المجموعة، كنت سأختار إندريك".

وأضاف رونالدو: "أعتقد أنه فتى يتمتع بمستقبل واعد للغاية، ويلعب بالفعل كمحترف، ستكون تجربة مثيرة بالنسبة له ولمستقبل المنتخب البرازيلي".

وأشار "الظاهرة" الذي يعد الهداف التاريخي الثاني في نهائيات كأس العالم، إلى أنه تواجد في قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 1994، وهو في السابعة عشر من العمر، وانضم إلى قائمة الأبطال دون أن يشارك بالفعل في البطولة.

واختتم رونالدو: "إنه شيء أشعر أنه مفقود في المنتخب البرازيلي، في 2010 دونجا لم يأخذ نيمار معه رغم كل المطالبات بذلك، ولكن في 1994 قام كارلوس ألبيرتو باستدعائي، وفي 2002 قام سكولاري باستدعاء كاكا، وذلك كله من أجل التخطيط للمستقبل، ولذلك اعتقدت أن إندريك سيكون متواجدًا في القائمة".