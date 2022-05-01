"رونالدو يلعب موسمه الأخير في إنجلترا .. سيذهب إلى سان جيرمان ويحقق الأبطال"

أكد بول ميرسون نجم فريق آرسنال المعتزل أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف مانشستر يونايتد لن يستمر في صفوف الشياطين الحمر بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "مانشستر إيفينينج نيوز"، وتوقع فيها أن ينضم رونالدو إلى ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

وقال ميرسون: "أعتقد أن ذلك هو العام الأخير لكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي، فهو سيريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا كما فعل دومًا".

وأضاف: "سأشعر بالمفاجأة لو كان إريك تن هاج يريده في صفوف الفريق، لأكون صريحًا، فهو يريد أن يبني الفريق من جديد، فكيف يتحقق ذلك في وجود رونالدو صاحب الـ 37 عامًا".

وأردف: "ربما يكون باريس سان جيرمان خيارًا رائعًا بالنسبة له، سيكون بديل لكيليان مبابي على المدى القصير، وهم يريدون الفوز بدوري أبطال أوروبا وهو خبير في تلك البطولة".

وأكمل: "رونالدو يسجل الأهداف ويرفع مبيعات القمصان، والدوري الفرنسي أسهل بالنسبة له، وبوجود ميسي سيكون لديهم الثنائي الأعظم في التاريخ في نفس الفريق".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد هذا الموسم بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف في إسبانيا.