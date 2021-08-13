"رونالدو يلعب من أجل نفسه ويعيق يوفنتوس"

هجوم جديد..

الهجوم على كريستيانو رونالدو من أساطير يوفنتوس لا يتوقف، هذه المرة أتى من دومينيكو ماروتشينو، الذي اتهم الدون بالأنانية المفرطة.

وتعرض البرتغالي إلى انتقادات حادة في السنوات الماضية مع اليوفي خصوصًا وبعد الفشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا وتراجع الفريق محليًا وقاريًا مع وصوله في 2018.

وعلى الرغم من تسجيل رونالدو لقرابة 100 هدف بقميص يوفنتوس، إلا أن بالنسبة لماروتشينو، فإنه لا يصلح كمهاجم للبيانكونيري.

اللاعب السابق لليوفي قال "يوفنتوس ليس لديه المهاجم الكلاسيكي، رونالدو ليس كذلك، هو يلعب لنفسه وليس من أجل الفريق".

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وتابع مشيرًا إلى دفاعات السيدة العجوز "سمح دفاع المنطقة بعد ذلك للعديد من اللاعبين باللعب لفترة طويلة ، حتى بعد تجاوز 30 عامًا".

ويستعد يوفنتوس لأولى المواجهات الرسمية عندما يلتقي مع أودينيزي خارج الديار يوم 23 أغسطس الجاري في أولى جولات الدوري الإيطالي.

هدف كتيبة ماسيميليانو أليجري واضح وهو إعادة الهيمنة المحلية بعد فقدانها العام الماضي على إثر تتويج إنتر بدرع الكالتشيو واحتلال اليوفي المركز الرابع.