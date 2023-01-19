رونالدو يقود سداسي الزعيم .. تشكيل نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس

ميسي ونيمار ومبابي يقودون هجوم باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض

Shahid

أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو تشكيل نجوم الهلال والنصر، الذي سيواجهون نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس موسم الرياض.

المباراة من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرياض، في إطار ودي ضمن فعاليات موسم الرياض.

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هذه المباراة هي الأولى التي ستجمع بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجهًا لوجه لأول مرة منذ عام 2020.

وشهد تشكيل الفريق السعودي الاعتماد على سداسي هلالي وخمسة لاعبين من النصر، وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سون – علي البليهي – سلطان الغنام.

في الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو.

في الوسط المتقدم: سالم الدوسري – بيتي مارتينيز – موسى ماريجا.

في الهجوم: بيتي مارتينيز - كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، شهدت تشكيلة الفريق الباريسي الاعتماد على كامل نجومه، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: أشرف حكيمي - سيرخيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات.

الوسط: ريناتو سانشيس - كارلوس سولير - فابيان رويز.

الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

Shahid