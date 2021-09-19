رونالدو يقع ضحية النصب بسبب ثقته في موظفة بشركة سياحة!

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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لعملية سرقة إلكترونية عن طريق موظفة في إحدى شركات السياحة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنال دي نوتسياس"، والتي أكدت أن البرتغالي وقع ضحية ثقته في تلك الموظفة.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو سلمها مجموعة من بطاقات الائتمان الخاصة به، بالأرقام السرية المرتبطة بها بكل سهولة.

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وقام رونالدو بذلك من أجل تخليص بعض الإجراءات له ولعائلته دون الدخول في تفاصيل تعكر يومه الممتلئ بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ الذي استولت عليه السيدة الموظفة وصل لحوالي 288 ألف يورو، منذ حوالي ثلاث سنوات.

ولم يكن رونالدو هو الضحية الوحيدة لصاحبة الـ 53 عامًا، حيث وقع وكيله جورج مينديش ولويس ناني ومانويل فيرنانديش ضحايا لها أيضًا.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لتلك السيدة، حيث تم الحكم عليها في محكمة بورتو في عام 2017 بالسجن لأربعة أعوام لجرائم مشابهة.