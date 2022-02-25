رونالدو يعلن اقتراب الاعتزال ويتفاخر بمسيرته

اعترف نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، باقتراب مسيرته في عالم كرة القدم من النهاية بسبب التقدم في العمر.

صاحب الـ37 عامًا يتعرض لانتقادات حادة هذا الموسم رغم تسجيله 15 هدفًا في 29 مباراة بمختلف المسابقات مع الشياطين الحمر.

ويتطلع رونالدو بوضوح إلى المشاركة في مونديال 2022 رغم صعوبة مشوار البرتغال في ملحق قارة أوروبا.

ما هو موعد اعتزال كريستيانو رونالدو؟

في حديث مع شبكة دازن، قال رونالدو "أعلم أنه لم يتبق الكثير من السنوات قبل أن اعتزل، أتمنى الاستمرار لأربعة أو خمسة أعوام، وأتمنى أن أستمر في الفوز بالألقاب".

كما أضاف "لقد كانت حياتي رحلة جميلة للغاية، تركت بصمتي في كل مكان ذهبت إليه".

وواصل "لا أعتقد أن هناك أي لاعب في التاريخ يمكنه الوصول إلى الأرقام التي وصلت لها".

"يكفيني الفخر بأنني قد تركت بصمتي أينما كنت، هذا يجعلني سعيدًا للغاية".

ما سر استمرارية رونالدو كل هذه المدة؟

أما عن سر استمراريته في المستوى الأعلى رغم التقدم في العمر، قال الدون "عليك أن تكون ذكيًا وتعرف عمرك، ثمانية أم عشرين أو خمسة وعشرين عامًا".

وتابع "الأمر يختلف عن كونك في الخامسة والثلاثين، هذا هو النضج والذكاء والخبرة لفهم أنك قد تخسر بعض الأشياء".

وأتم "قد تخسر أشياء وتربح اخرى ولديك التوازن لتكون قادرًا على المنافسة وأن تكون على أعلى مستوى".

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