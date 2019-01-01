رونالدو يعادل مالديني اليوم ويقترب من كاسياس

رونالدو يعادل رقم باولو مالديني بمشاركته أمام لوكموتيف ويقترب من إيكر كاسياس

يعادل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو الليلة رقم أسطورة ميلان وكرة القدم الإيطالية باولو مالديني في عدد المشاركات الأوروبية بقميص الأندية التي لعب لها.

ويشارك رونالدو أساسيًا مع يوفنتوس أمام لوكموتيف موسكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبهذه المشاركة، يصل كرستيانو رونالدو إلى المباراة رقم 174 في دوري أبطال أوروبا بقميص كل من سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وبهذا يعادل رقم باولو مالديني، والمفارقة أن كلًا منهما نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لـ 5 مرات كرقم قياسي فيما يخص ما بعد فترة الستينات.

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يذكر أن أسطورة ريال مدريد وحارس مرمى بورتو الحالي إيكر كاسياس هو صاحب الرقم القياسي بالمشاركة في البطولة بـ 188 مباراة.