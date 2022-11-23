رونالدو يظهر سعيدًا في تدريبات البرتغال بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد!

رونالدو ظهر سعيدًا للغاية في تدريبات منتخب البرتغال يوم الأربعاء.

تم التقاط مجموعة صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى منذ تأكيد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث غادر "صاروخ ماديرا" النادي بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

مانشستر يونايتد أعلن عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي مساء الثلاثاء، حيث تصرف النادي بعد أربعة أيام فقط من المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها رونالدو مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، وتم بثها الأسبوع الماضي.

وكشفت العديد من التقارير أن مانشستر يونايتد لم يدفع أي تعويض عن الأشهر المتبقية في عقد رونالدو مع الفريق، الذي كان يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

الصور التي تم التقاطها في معسكر منتخب البرتغال في قطر أظهرت رونالدو مبتسمًا وسعيدًا، وكأنه تخلص من عبء كان يضغط عليه بشدة.

يذكر أن منتخب البرتغال سيفتتح مشواره في مونديال قطر مساء الخميس حين يواجه غانا لحساب المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.