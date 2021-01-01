رونالدو يرفع عنوان "الفاعلية" أمام أودينيزي!

التنافس لا يتوقف..

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليوفنتوس في شباك أودينيزي، في المباراة المقامة بينهما بملعب أليانز ستاديوم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي .

وجعل الهدفان رونالدو يواصل ليواصل بذلك انفراده بصدارة ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 14 هدفًا مستغلًا إصابة زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أحرز 10 أهداف مع ميلان، ومن بعده روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر الذي أحرز 12 هدفًا.

وخلال مباراة أودينيزي، أطلق الدون فقط تسديدتين على مرمى الضيوف، نجح في تحويلهما إلى الشباك، ليثبت الفاعلية الاستثنائية التي يمتلكها.

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هذا إلى جانب أن الدون صنع الهدف الثاني للبيانكونيري والذي أتى عبر فيدريكو كييزا، مع قيامه بالتسديد مرة واحدة فقط خارج المرمى وتسديدة أخرى تم إعاقتها من قبل أحد لاعبي أودينيزي.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

لمس رونالدو الكرة 56 مرة وقام بثلاث مراوغات 2 منهم كانتا ناجحتين، إلى جانب دقة تمرير بلغت 81%، مع صناعته لفرصة وحيدة (هدف كييزا).

الجدير بالذكر أن رونالدو أحرز بشكل عام 82 هدفًا بقميص يوفنتوس خلال 104 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، إلى جانب صناعته 20 هدفًا آخرين.

كما تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو النادي الذي سجل له الدون أكثر أهدافه في مسيرته، إذ سجل 450 هدفًا في 438 مباراة، ثم يأتي مانشستر يونايتد ثانيًا بـ118 هدفًا في 292 مباراة.