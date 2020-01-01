رونالدو يرفض الرحيل عن يوفنتوس

باريس سان جيرمان أم العودة إلى ريال مدريد؟ كريستيانو رونالدو يريد يوفنتوس فقط

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملتزم باستكمال عقده مع يوفنتوس وعدم الرحيل خلال الميركاتو المقبل.

وكانت بعض الانتقادات قد طالت كريستيانو رونالدو على الرغم من أن الأرقام تنصفه بصورة كبيرة، إلا أن أداء يوفنتوس المهتز يؤثر بالسلب عليه.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الأحاديث عن احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الذي سيفقد نيمار أو مبابي أو كليهما قريبًا.

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وحول ذلك، فإن صحيفة توتو سبورت الإيطالية قالت إن كريستيانو رونالدو يرفض هذه الشائعات ولن يستجيب لأي من العروض التي يتم الحديث عنها.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف العام 2018 قادمًا من ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي ونادي يوفنتوس على الإطلاق.

ويمتد عقده مع السيدة العجوز حتى نهاية موسم 2022، في الوقت الذي سيكون فيه بالغًا من العمر 37 عامًا، وستكون مسيرته على مشارف نهايتها.

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يذكر أن صاروخ ماديرا نجح هذا الموسم في تسجيل 28 هدفًا على مستوى منافسات الدوري الإيطالي، حيث يأتي في وصافة ترتيب الهدافين خلف تشيرو إيموبيلي الذي سجل 29 هدفًا.